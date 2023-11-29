Лондон, 30 ноября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Прошения более 17 тысяч нелегальных мигрантов о предоставлении убежища аннулировало правительство Великобритании. Об этом 29 ноября заявил представитель британского МВД Саймон Ридли, отвечая на вопросы в парламенте трансляция велась на сайте кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как уточнил Ридли, в случае, если лицо, подавшее прошение об убежище, дважды не приходит на собеседование или дважды не отвечает на требование заполнить анкету, то запрос такого лица отзывается. Также Ридли признал, что не располагает информацией о местонахождении нелегалов.

За последний год власти Британии аннулировали прошения 17 316 нелегальных мигрантов об убежище. Ридли пояснил, что эти люди никак не взаимодействуют с системой и на связь с властями не выходят. Он не исключил вероятность того, что некоторые из мигрантов могли бежать и скрыться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британские власти намерены использовать GPS-трекеры, чтобы следить за передвижениями нелегальных мигрантов в условиях дефицита мест для их размещения. Часть чиновников считает, что такое решение обернётся для казны огромными расходами и нехваткой трекеров.

Нелегальных мигрантов привлекает социальная программа Великобритании, возможность получить статус беженца и финансовое пособие. Чтобы попасть в страну, нелегалы ищут любые способы, и в ряде случаев это приводит к трагедиям. Так в середине августа шесть человек погибли в результате опрокидывания лодки с мигрантами в проливе Ла-Манш.