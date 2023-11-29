Вашингтон, 29 ноября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Допрос сына президента США Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием проведёт палата представителей Конгресса США. Об этом 29 ноября сообщил возглавляющий юридический комитет палаты конгрессмен Джим Джордан на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

«Хантер Байден будет у нас на допросе и, честно говоря, я думаю, на открытых слушаниях», — уточнил Джордан.

В нижней палате Конгресса, где большинство представляют республиканцы, идёт расследование, цель которого — доказать вовлеченность президента США Джозефа Байдена в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

Сам глава Белого дома настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента США усомнилась в обоснованности расследования, по итогам которого могут запустить процедуру импичмента действующего главы Белого дома Байдена. Так как палата представителей не голосовала по вопросу о начале расследования, законодательный орган не санкционировал его официально, как этого требует конституция страны.

В сентябре в нижней палате Конгресса объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена. Конгрессмены подозревают главу Белого дома, а особенно его сына Хантера Байдена, в коррупции.