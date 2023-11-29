Донецк, 30 ноября, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Иорданский доброволец Мотаз, воюющий в рядах Вооружённых сил России, в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка. Об этом он рассказал военному корреспонденту Сергею Среде, репортаж 29 ноября опубликовал Telegram-канал «Поток».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Мотаз рассказал, что его подразделение находилось под Авдеевкой и Донецком. Командир подразделения отдал приказ возвращаться на позиции, однако доброволец из-за плохого знания языка не понял команду, из-за чего в одиночку атаковал украинские позиции.

«Он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, всё обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — рассказал он. По словам иорданского добровольца, после инцидента командир подразделения посоветовал ему подучить русский язык.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в ряды российских войск вступил батальон, состоящий из добровольцев, ранее служивших в Вооружённых сил Украины. Батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в тактическое формирование «Каскад». Как отметил командир подразделения Андрей Тищенко, контракты с украинскими добровольцами заключили на общих условиях. Уже 22 ноября бывшие украинские военнопленные получили первое боевое задание.