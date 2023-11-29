Берлин, 29 ноября, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Падение интереса со стороны общественности к событиям на Украине может привести к негативным последствиям. Об этом 29 ноября написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — указала Бербок.

По мнению главы МИД Германии, страны Запада должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Киев на пути к «свободе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что интерес среди членов Конгресса США к продолжению оказания помощи Украине упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года. Как написала газета The Washington Post, увеличившаяся конкуренция между приоритетными направлениями для нацбезопасности страны может обернуться «страшным предзнаменованием» в вопросе продолжения оказания Вашингтоном помощи Киеву.

Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что киевским властям приходится менять тактику общения с чиновниками США на фоне снижения общественной поддержки Украины.