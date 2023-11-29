Скопье, 29 ноября, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позволит «сохранить мультилатерализм», заявил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Мероприятие проходит в Скопье (Северная Македония) с 29 ноября по 1 декабря. Боррель отметил, что для ЕС является важным, чтобы ОБСЕ продолжала полноценно функционировать, особенно «в такие тяжелые времена, какие наблюдаются сейчас».

Кроме того, он подчеркнул, что для Брюсселя имеет большое значение эта организация, которая выступает крупным форумом для диалога. Глава европейской дипломатии добавил, что ОБСЕ стала единственной платформой, где обсуждается общая архитектура безопасности Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября правительство Северной Македонии объявило о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта Сергея Лаврова на своей территории на время проведения заседания СМИД ОБСЕ в Скопье. 28 ноября болгарский министр иностранных дел Мария Габриэль заявила, что Болгария согласовала пролёт через свое воздушное пространство лишь для части делегации России, участвующей в этом заседании.

Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что Литва, Латвия, Эстония и Украина отказались от участия во встрече СМИД из-за того, что на мероприятии будет присутствовать Россия. Всего на заседание приглашено 57 государств.

29 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе подготовки ко встрече в Северной Македонии в отношении российской стороны чинились «всяческие козни».