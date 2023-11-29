* принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Париж, 29 ноября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Члены правительства Франции перестанут пользоваться мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Telegram и Signal в рамках запрета, установленного премьер-министром страны Элизабет Борн. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Дарья Драй ИА Регнум

В рамках нововведения, министры должны до 8 декабря удалить со своих устройств все приложения для обмена сообщениями, не одобренные Национальным агентством безопасности информационных систем Франции (ANSSI). В циркуляре, который подписала Борн, подчеркивается, что все эти цифровые инструменты имеют недостатки безопасности.

Для обмена информацией члены правительства предложили пользоваться французским мессенджером Olvid. В циркуляре он называется «единственной платформой для обмена сообщениями, получившей сертификат безопасности ANSSI». Olvid можно использовать без сим-карты и номера телефона.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года правительство Санкт-Петербурга запретило своим сотрудникам и работникам бюджетных организаций пользоваться мессенджерами WhatsApp* и Viber в служебных целях. Кроме того, под запретом оказались сервисы для видеозвонков и конференций Zoom и Skype.

В октябре 2022 года депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил запретить чиновникам пользоваться WhatsApp* в служебных целях. В сентябре 2023 года он заявил, что, если одной из функций этого мессенджера станет массовое распространение информации, то официальную позицию по его работе на территории России могут пересмотреть.