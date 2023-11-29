Москва, 29 ноября, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям в новых российских регионах. Такое заявление сделал 29 ноября президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых ученых.

Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус»

«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах — ред.) десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», — сказал российский лидер.

Глава России подчеркнул чрезвычайную важность того, чтобы у всех российских граждан было ясное, чёткое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира. Путин отметил, что стоимость исследований, касающихся данной темы небольшая с финансовой точки зрения и они не требуют большой лабораторной базы, но значимость их очень велика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент России Путин на встрече с молодыми учёными в Сириусе, Россия как уникальная цивилизация формировалась генетически, и это научно обосновано.