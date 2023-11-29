Москва, 29 ноября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») запустят в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Кирилл Зыков /Фотохост Конгресса молодых учёных Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус»

«СКИФ — прибор «4+», по-моему, в конце декабря будет готов и в 2025 году уже будет функционировать», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что главной целью создания центра является изучение структуры материи и всего того, что связано с этим направлением. Вместе с тем, по словам главы государства, ЦКП «СКИФ» может помочь молодым ученым в работе в рамках других задач.

СКИФ является ускорителем, в котором частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света. Мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

ЦКП «СКИФ» создается в наукограде Кольцово в Новосибирской области и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной под названием «Академгородок 2.0». Стоимость реализации проекта оценивается в 47,3 млрд рублей.

После введения в строй ЦКП «СКИФ» должен стать уникальным по своим характеристикам источником синхротронного излучения поколения «4+». Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН работает как единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для проекта.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2019 года руководство проектного офиса ЦКП «СКИФ» проинформировало, что создаваемый в Новосибирске главный российский синхротрон поможет решать ряд специальных задач, включая обеспечение информационной безопасности глубокого уровня путем изучения уязвимости микросхем.