Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Русский геном является сложным из-за большого смешения разных народностей, и это очень хорошо, заявил 29 ноября на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» президент России Владимир Путин.

Во время разговора с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический кампус» Алиной Демкиной российский лидер спросил, понятны ли учёным в целом референсные показатели генома России. Девушка ответила, что нет, так как в стране много народностей, которые имеют свои отличия.

«У русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны всё замешано, что очень хорошо. Информация такая хорошая там», — прокомментировал её заявление Путин.

Демкина также попросила продлить финансирование проекта по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году. Президент отметил, что «Роснефть» планирует выделить на генетические исследования 20 млрд рублей. Он пообещал обсудить с главой компании Игорем Сечиным финансирование проекта.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе посещения «Сириуса» 29 ноября также ознакомился с разработками на выставке российской научной продукции «Наша лаба». Ему в том числе показали секвенатор для расшифровки генетического кода. Его исследования будут полезны в сфере сельского хозяйства, медицины и биологической безопасности.

Путин также на встрече с молодыми учёными подчеркнул особую важность развития генетики в России. Он заявил, что страны, которые преуспеют на этом направлении, получат такие конкурентные преимущества, которые могут стать судьбоносными.