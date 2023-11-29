Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Исследование океанов является перспективным направлением в науке, поэтому государство поможет в развитии научного дайвинга в России, пообещал 29 ноября на встрече с молодыми учёными в Сириусе президент России Владимир Путин.

Антон Денисов/РИА Новости

Начальник научно-водолазной службы Беломорской биологической станции биологического факультета МГУ Александр Семёнов во время беседы с российским лидером рассказал, что учёным в том числе приходится работать водолазами. Он заявил, что для них нужно проводить специальную подготовку.

Путина заинтересовал рассказ Семёнова. Он предложил ему сформулировать предложения по этому вопросу и представить в письменном виде, чтобы в правительстве подготовили необходимые нормативные акты. Президент предложил учитывать погружения как прыжки с парашютом.

«Допустим, за прыжок с парашютом платят, здесь за погружение можно посчитать», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить безопасность. Президент рассказал о своём большом опыте погружений под воду. Он подчеркнул, что разделяет оптимизм учёного.

«Я обещаю, что дам это в проработку в правительство, в администрацию, коллеги подумают, мы найдём решение», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июле 2022 года утвердил Морскую доктрину России. В документе говорится, что приоритетными направлениями в морских исследованиях будут изучение состояния Мирового океана, исследование военно-политических вопросов по исследованию его ресурсов и развитие научно-исследовательского флота. Доктрина также предусматривает увеличение объёма фундаментальных и прикладных научных исследований по изучению морской среды.