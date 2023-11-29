Херсон, 29 ноября, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Российские военные, находящиеся в зоне СВО на херсонском направлении, начали применять против ВСУ психологическое воздействие с помощью специального акустического комплекса «Языковед», рассказал 29 ноября «РИА Новости» командир подразделения российской группировки войск «Днепр».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», — отметил он.

Командир рассказал, что оборудование установили на бронеавтомобили «Тигр», они выезжают на передовую и проводят вещание на территории, подконтрольной противнику. Российские бойцы призывают украинских военных сдаваться плен. Обращения делают на русском и украинском языках.

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Руслан Нестерюк рассказал журналистам, что услышал обращение о сдаче, которое транслировали через аудиокомплекс, и это помогло ему принять решение сдаться российским бойцам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Виктор Киричанский, боец российского батальона имени Богдана Хмельницкого, созданного из пленных украинцев, сообщил, что им дали первое задание, солдаты выдвинулись на фронт. Он подчеркнул, что все военнослужащие батальона осознают, что сделали правильный выбор и намерены «очищать Донбасс».

Украинский военнопленный Николай Бондоренко 18 ноября рассказал, что ему грозили тюрьмой, заставляя идти на фронт. Он после службы в ВСУ заявил, что лучше бы его посадили.