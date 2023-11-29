Москва, 29 ноября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Россия как уникальная цивилизация формировалась генетически, и это научно обосновано. Об этом заявил 29 ноября президент России Владимир Путин.

Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус»

«Мы действительно можем говорить, что Россия — уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы», — заявил глава государства на встрече с молодыми учёными в Сириусе.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, Путин исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как независящего ни от кого государства. Российский лидер подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство. Без суверенной и сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен, подчеркнул президент.

Ранее, 28 апреля, Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. В речи на заседании Совета законодателей в Петербурге глава государства отметил, что исторически русские парламентарии искренне стремились служить на благо Отечества и людей, что необходимо продолжать и сейчас, постоянно работая над повышением уровня жизни россиян и их благосостояния.