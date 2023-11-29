Москва, 29 ноября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» 29 ноября о запланированной на 1 декабря встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Глава государства пообещал обсудить с ним финансирование геномных исследований.

Алексей Никольский/ РИА Новости Владимир Путин и глава компании «Роснефть» Игорь Сечин

«Я с Игорем Ивановичем поговорю. Мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас с ним в плане встреча в пятницу», — поделился Путин.

Как сообщало ИА Регнум, во время посещения «Сириуса» Путин ознакомился с последними разработками. На встрече с учёными он подчеркнул важность развития генетики. Президент отметил, что достижения в этой сфере могут стать судьбоносными для страны.