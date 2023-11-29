Краснодар, 29 ноября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Обращение за советом к юристам может дорого обойтись, отметил президент России Владимир Путин, рассказав анекдот на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» 29 ноября.

Михаил Климентьев /POOL /РИА Новости Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус

«Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени, но за это он заберёт ваши часы», — сказал российский лидер.

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