Москва, 29 ноября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 ноября дал молодым учёным совет, как добиться доверия потребителей и предложить им новые продукты питания. По словам российского лидера, важно, чтобы люди имели представление о товаре от авторитетных экспертов.

Присутствующий на встрече президента с участниками Конгресса молодых учёных в Сириусе директор по инновациям группы компаний «Эфко» Ростислав Ковалевский рассказал, что можно произвести сладкие белки, в несколько тысяч раз слаще сахара, и масла и жиры из микроорганизмов. Он пояснил Путину, что они совершенно безвредны, так как производится методом биотехнологий и не оказывают вредного воздействия на организм. Ковалевский предложил организовать площадку для формирования общественного мнения по отношению к новым продуктам для снижения вероятности недобросовестной конкуренции.

«Что касается попыток дискредитации со стороны конкурентов, это неизбежно. У вас же деятельность экспертного совета прозрачная, это известные учёные, нужно, чтобы люди, рядовой человек видел, что это за орган, что там за специалисты, чтобы было понятно, что это знак качества», — порекомендовал президент.

Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании ВЭФ 12 сентября Путин рассказал, каким учёным он доверяет. По словам главы государства, в первую очередь, это профессиональные исследователи, вне зависимости от национальной принадлежности или каких-то ещё факторов. Путин пояснил, что доверяет учёным, если это «серьёзные люди», и не просто доверяет, а восхищается их работой и её результатами.