Москва, 29 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с идеей «остановки часов» для женщин-учёных на время декрета. Во время беседы с молодыми учёными в Сириусе вечером 29 ноября, глава государства обсудил с одной из участниц встречи её семейно-карьерные приоритеты.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

Девушка заявила, что для женщин-учёных важно не выпадать из профессии, несмотря на декрет и детей. Она отметила, что хочет реализоваться и в семье, и в науке. На вопрос, как именно реализоваться в семье, она ответила, что хочет стать матерью.

«Это так классно, рекомендую», — с улыбкой прокомментировал Путин.

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Участница встречи напомнила о тактике остановки часов, когда срок учёта публикаций и грантов для учёных в декретном отпуске продлевается.

«Очень хорошая идея, обязательно с коллегами поговорю. Женщина не будет выпадать из профессии, всегда будет перспектива, она будет понимать, что возможность продолжить исследования никуда не денется», — резюмировал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин согласился с необходимостью улучшить условия российским семьям с детьми. Как он отметил, государство уделяет вопросу большое внимание, но многое ещё предстоит сделать. Перед этим онобъявил 2024 год Годом семьи. Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.