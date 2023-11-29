Москва, 29 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не обладает военным потенциалом, чтобы остановить на границах российские войска, заявил немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

«К настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны», — сказал Меллинг.

Военный эксперт полагает, что обороноспособность альянса должны определять через возможность остановить российские войска на границах государств — членов НАТО. При этом он подчеркнул, что обороноспособность Европы находится на очень низком уровне. Как указал Меллинг, в ЕС нет ни людей, ни техники, ни штабов для противостояния российским силам.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва желала бы избежать прямого столкновения своих вооружённых сил с подразделениями НАТО. Однако российский лидер почеркнул, что страна готова к любому варианту развития событий.

В июле в декларации по итогам саммита НАТО в Вильнюсе Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона.

В ноябре Путин заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию. Глава государства добавил, что США всё больше и больше втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.