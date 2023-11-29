Москва, 29 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел предложило ввести для иностранцев «соглашение о лояльности», которое они будут подписывать при въезде в Россию, тем самым принимая некоторые ограничения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Речь идёт о запретах на отрицание традиционных семейных ценностей, дискредитацию российской государственной политики и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. В тексте законопроекта указано, что эти запреты установлены для защиты национальных интересов страны.

Во время проживания на российской территории иностранцу запретят препятствовать деятельности органов публичной власти, а также в любых формах дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику, а вместе с этим и политику органов публичной власти и их должностных лиц.

В документе указано, что мигрантам нельзя будет злоупотреблять правом на свободу информации.

Дополнительно под запрет могут попасть действия, побуждающие принять, изменить или отменить законы. Вместе с этим запрещается небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам и материальным и культурным ценностям.

Проявление неуважения к этническому и региональному многообразию России, её традиционным духовно-нравственным ценностям также подпадёт под запрет. Предполагается также запретить иностранцам вести деятельность, причиняющую ущерб России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МВД выступили с инициативой запретить на территории РФ нелегальным мигрантам регистрировать браки, автомобили, какую-либо собственность и открывать счета в банке. О законопроекте рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.