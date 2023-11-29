Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Научные центры зачастую гораздо лучше развиваются, когда их поддерживают губернаторы, поэтому нужно стимулировать их работать в этом направлении, заявил 29 ноября на встрече с молодыми учёными в Сириусе президент России Владимир Путин.

Кирилл Зыков/POOL//ТАСС Президент РФ Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых

Он прокомментировал слова одной из участниц встречи, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично открывал научную лабораторию в регионе.

«Мы и дальше будем всячески стимулировать руководителей регионов заниматься непосредственно теми учреждениями, которые занимаются наукой и образованием — в самом широком смысле слова», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Путин посетил выставку российской научной продукции «Наша лаба» в Сириусе. Ему показали ряд разработок, которые будут эффективны в сельском хозяйстве, медицине и биологической безопасности.

27 ноября российский президент учредил стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, занимающихся исследованиями в сферах, имеющих приоритетное значение для научно-технологического развития России. Выплаты будут назначать на срок от одного года до четырёх лет. Количество стипендий не может превышать 2 тыс. в год.