Москва, 29 ноября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, проводя 29 ноября встречу с молодыми учёными в Сириусе, согласился с необходимостью увеличения числа фундаментальных исследований в стране. Глава государства отметил, что производителям нужно опираться на разработки отечественных специалистов.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Да, они не приносят сиюминутного результата, но по той же тематике микроэлектроники ясно, что без некоторых фундаментальных разработок не решить проблему прикладного звучания, надо создавать определённые платы и так далее», — сказал президент.

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Путин подчеркнул, что важно делать своё, чтобы оно эффективно работало на практике в прикладном смысле, и заверил, что власти не остановят поддержку проведения фундаментальных исследований.

Во время посещения Сириуса он посетил выставку отечественных научных разработок, где выставлены около 110 различных единиц продукции от 17 российских и белорусских производителей, и рассказал о работе правительства над повышением стипендий для аспирантов. Путин отметил, что работа движется, а выплаты по отдельным направлениям будут доходить до 75 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, на конференции по искусственному интеллекту в Москве 24 ноября российский лидер заявил о начале новой главы существования человечества с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни общества. Глава государства подчеркнул, что наиболее актуально развитие больших языковых моделей и генеративного ИИ.