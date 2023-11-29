Брюссель, 29 ноября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Из программы сотрудничества Североатлантического альянса (НАТО) и Украины на 2024 год исключили поставки летального оружия, сообщил 29 ноября министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина борется за себя <…>, но это не наша война», — сказал венгерский дипломат.

Он подчеркнул, что на этом настоял Будапешт. Так, программа сотрудничества НАТО и Украины включает два важных аспекта: во-первых, каждое государство — член альянса может для себя решать, хочет ли оно участвовать в программе или нет. Во-вторых, инициатива по оказанию помощи Киеву должна включать в себя только нелетальное оружие.

Сийярто также заявил, что страны НАТО дали понять, что в нынешних условиях ни о каком членстве Украины не может быть и речи.

На саммите НАТО и Украины стороны подписали программу сотрудничества на 2024 год, в которую вошла подготовка украинских военных, энергетическая безопасность, а также рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для вступления в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, в Брюсселе 29 ноября состоялось заседание совета НАТО ― Украина на уровне глав МИД. Её участники обсудили членство Украины в альянсе. Как уточнил генсек, речь также шла о реформах в системе военных закупок и разведке.

Кроме того, дипломаты рассказали зданию Euractiv, что в НАТО сохранились те же разногласия относительно вступления Украины, что были в июле. США и Германия сохранили позицию, согласно которой Украине обязательно нужно выполнить рекомендации для членства в альянсе.