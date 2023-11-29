Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о работе правительства над повышением стипендий аспирантам. В частности, в отдельных случаях она будет достигать 75 тыс. рублей.

Кирилл Зыков/POOL//ТАСС Президент РФ Владимир Путин (в центре) на III Конгрессе молодых ученых

«Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем», — заявил глава государства на встрече с молодыми учёными в Сириусе.

Перед этим Путин посетил выставку отечественных научных разработок, где выставлены около 110 различных единиц продукции от 17 российских и белорусских производителей. В частности, президенту показали оптический томограф для оценки эффективности вакцин и секвенатор, расшифровывающий генетический код.

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Как сообщало ИА Регнум 27 ноября, Путин учредил стипендию для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. Аспирантов и адъюнктов на соискание стипендии смогут выдвигать их научные руководители. Глава государства поручил правительству в течение двух месяцев создать совет, назначающий стипендию. Назначаться президентская стипендия будет на срок до четырёх лет и выплачиваться ежемесячно.