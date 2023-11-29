Вильнюс, 29 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. НАТО обладает необходимым для «технологического прорыва» Украины оружием, о котором ранее упоминал главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный, однако эту технику не дают Киеву, а продают другим государствам. С таким заявлением выступил глава ведомства Габриелюс Ландсбергис. Его слова сообщило украинское издание «Экономические новости».

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Я знаю, что у нас сейчас есть вооружение, нужное Украине. Оно здесь, и оно не используется. Мы отправляем его в третьи страны, мы его продаём куда угодно, но не отправляем Украине», — сказал Ландсбергис.

По его мнению, в руках Залужного это оружие позволило бы добиться определённых результатов на поле боя. Вместе с тем Ландсбергис прокомментировал запланированное присутствие главы МИД Сергея Лаврова 30 ноября на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии.

«Сколько раз можно повторять эту ошибку? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что не только прямо противоречит нашим интересам, но и угрожает нашему существованию», — сказал литовский политик.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что положение Украины на поле боя будет только ухудшаться. Он объяснил это тем, что у России заводы работают круглосуточно, производя танки, артиллерию и прочее вооружение, а Украина не способна производить достаточного количества оружия.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что НАТО не оставит Украину без оружия. Невзирая на все «внутренние мучения и раздумья», Североатлантический альянс продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, поставляемых Киеву, отметил Песков.