Москва, 29 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил 29 ноября выставку российской научной продукции «Наша лаба» в Сириусе, где представили оборудование, комплектующие и расходные материалы из России и Белоруссии.

Кирилл Зыков/POOL//ТАСС Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Елизавета Мочалова и президент РФ Владимир Путин

Одной из представленных разработок оказался оптический томограф для оценки эффективности вакцин или доставки лекарств в организм. По словам сотрудника Сириуса, даже первая версия устройства превосходила возможности западных аналогов в три раза. Интерес к прибору проявили в том числе ведущие западные вузы, а цены для российских — дешевле западных аналогов в десять раз.

Путину также продемонстрировали секвенатор, расшифровывающий генетический код, что полезно в сфере сельского хозяйства, медицины и биологической безопасности.

На представленной выставке «Наша лаба» в Сириусе свои разработки показали 17 компаний. В общей сложности оказалось около 110 различных единиц продукции.

Как сообщало ИА Регнум 13 июля, Путин поручил правительству возобновить программу мегагрантов для учёных и предусмотреть её финансирование до 2026 года. Она должна помочь уехавшим из России, но решившим вернуться. По словам президента, многие российские учёные, работающие в иностранных научных центрах, этого хотели бы.

Позднее, 27 ноября, Путин учредил стипендию для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. Аспирантов и адъюнктов на соискание стипендии смогут выдвигать их научные руководители. Путин также поручил правительству в течение двух месяцев создать совет, назначающий стипендию.