Киев, 29 ноября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила 29 ноября о дефиците электроэнергии и непростой ситуации, сложившейся в энергосистеме страны. В частности, из-за резкого роста потребления по причине ухудшения погоды и включения в сеть тысяч абонентов из пострадавших от непогоды регионов.

Дарья Драй ИА Регнум

«Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности. Солнечные электростанции почти не работают из-за облачности, на тепловых электростанциях некоторые блоки ещё находятся в ремонте», — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев к экономии, в частности к тому, чтобы оставлять во включённом состоянии только самое необходимое, а все «несрочные дела» переносить на вечер и ночь.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевские власти не готовы к зиме, так как заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона. По его словам, их оказалось только лишь около 700 тыс. тонн при потребности примерно в 1,8–3 млн тонн. Энергосистема не обеспечит необходимого количества выработки электроэнергии даже для того небольшого населения, которое сейчас осталось на Украине, подчеркнул Азаров.

В «Укрэнерго» также ранее уже призывали украинцев на фоне похолоданий как можно чаще экономить электроэнергию. Как заявляли в компании, заморозки увеличили нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, особенно в самый критический промежуток — с 17:00 до 19:00.