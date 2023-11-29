Москва, 29 ноября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова французской коллеги Анны-Клер Лежандр, которая заявила об «изоляции» России.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

Официальный представитель МИД Франции, выступая на брифинге 29 ноября, заявила, что присутствие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии не говорит об изменении отношения Запада к Москве.

«Я тоже так не думаю — Россия и не была в изоляции», — написала Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат добавила, что пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров принимает участие во встрече глав МИД ОБСЕ. Заседание проходит с 29 ноября по 1 декабря в Скопье. Глава МИД 27 ноября заявил, что организацию ещё не поздно спасти от влияния Запада, пытающегося использовать её в собственных интересах.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге 29 ноября, что Москва сохраняет заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми странами.