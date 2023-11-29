Ульяновск, 29 ноября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области выявили инсценировку преступления, в которой подозревают двух майоров полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Как удалось установить, двое полицейских убедили безработного жителя рабочего посёлка Сурское подать заявление о краже денег с банковской карты. После этого они перевели на неё 200 рублей и добились от другого, но уже судимого жителя того же посёлка, совершить покупку с этой карты.

После этого сотрудники принялись расследовать «киберпреступление» с хищением средств. Полицейские задержали «злоумышленника», и он дал ложные показания, что совершил кражу. Однако вскоре правда вскрылась, и теперь уже полицейским грозит наказание. Против майоров возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Им грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Тамбовской области задержали инспектора ДПС, обвиняемого в инсценировках ДТП для получения денег от страховых компаний. Следователи установили, что он причастен к 70 случаям оформления несуществующих дорожных аварий. Ущерб от его действий превысил 13,5 млн рублей.

В ноябре двух следователей регионального главка МВД в Санкт-Петербурге задержали по делу о взятке в крупном размере. По версии следствия, они требовали деньги от свидетельницы по делу о растрате, угрожая привлечь её к уголовной ответственности.