Аналитик Мендкович: ОЗХО используют для разжигания антироссийской истерии
Москва, 29 ноября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Для России сейчас ключевым является сохранение своего места и права вето в Совете Безопасности ООН, а не в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее стало известно, что Россия не смогла сохранить место в Исполнительном совете ОЗХО. Однако в него вошли Литва, Польша и Украина.
«ОЗХО уже не раз использовалась для провокаций в интересах Запада, — напомнил Мендкович. — Например, её структуры были задействованы во время сирийского конфликта, чтобы обвинить Дамаск в использовании химического оружия, причём против мирного населения. И ситуацию не спасало участие России в работе институтов этой организации. Поэтому тот факт, что РФ не вошла в исполнительный совет ОЗХО, вряд ли сиюминутно изменит ситуацию».
Однако он не исключил, что Киев намерен шире применять химического оружие в зоне российско-украинского конфликта и поэтому США готовят почву для того, чтобы блокировать распространение информации об этом на уровне ОЗХО.
«Возможно, что ввод новых членов в исполнительный комитет ОЗХО будет использован для разжигания какой-то истерии и выдвижения соответствующих обвинений против России», — предположил Мендкович.
При этом эксперт подчеркнул, что в настоящее время для интересов РФ ключевым является сохранение Совета Безопасности ООН, её места там и права вето. Остальные международные организации по большому счёту не имеют реальной власти и в той или иной мере используются США для каких-то пропагандистских акций.
В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин назвал ситуацию с не включением России Исполнительный совет ОЗХО отражением общей кампании, которая ведётся против РФ.
«То, что в совет вошли Литва, Польша и Украина, объясняется тем, что машина голосования сработала в соответствии с общей солидарной западной позицией — позицией Запада и его клиентов, то есть других стран, которые поддерживают, как правило, мнение золотого миллиарда, — заявил Затулин. — И эта позиция связана не с достоинствами и недостатками России, Литвы или Польши, а исключительно с фактом раскола и противостояния. В любых других случаях, когда речь зайдёт о других вещах, может быть, совершенно неважных с точки зрения конкретной политики, будут предприниматься попытки, чтобы демонстративно отказать России».
Парламентарий подчеркнул, что Литва, Польша и Украина не являются заменой России, когда дело касается химической безопасности или химического оружия.
«Они такими никогда не были и не смогут быть. Это просто демонстративный жест», — уверен Затулин.
Ранее ИА Регнум сообщало, что во время 28-й Конференции государств — участников ОЗХО в Гааге прошло голосование, по результатам которого Россия набрала 65 голосов из необходимого минимума в 66.
До этого начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, из-за чего погибли не менее 15 человек. Кроме того, есть риск, что Киев может применить биологическое оружие.
По словам главы российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кирилла Лысогорского, украинские спецслужбы использовали токсичные химикаты против представителей руководства новых российских регионов.