Москва, 29 ноября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Для России сейчас ключевым является сохранение своего места и права вето в Совете Безопасности ООН, а не в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Ранее стало известно, что Россия не смогла сохранить место в Исполнительном совете ОЗХО. Однако в него вошли Литва, Польша и Украина.

«ОЗХО уже не раз использовалась для провокаций в интересах Запада, — напомнил Мендкович. — Например, её структуры были задействованы во время сирийского конфликта, чтобы обвинить Дамаск в использовании химического оружия, причём против мирного населения. И ситуацию не спасало участие России в работе институтов этой организации. Поэтому тот факт, что РФ не вошла в исполнительный совет ОЗХО, вряд ли сиюминутно изменит ситуацию».

Однако он не исключил, что Киев намерен шире применять химического оружие в зоне российско-украинского конфликта и поэтому США готовят почву для того, чтобы блокировать распространение информации об этом на уровне ОЗХО.

«Возможно, что ввод новых членов в исполнительный комитет ОЗХО будет использован для разжигания какой-то истерии и выдвижения соответствующих обвинений против России», — предположил Мендкович.

При этом эксперт подчеркнул, что в настоящее время для интересов РФ ключевым является сохранение Совета Безопасности ООН, её места там и права вето. Остальные международные организации по большому счёту не имеют реальной власти и в той или иной мере используются США для каких-то пропагандистских акций.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин назвал ситуацию с не включением России Исполнительный совет ОЗХО отражением общей кампании, которая ведётся против РФ.

«То, что в совет вошли Литва, Польша и Украина, объясняется тем, что машина голосования сработала в соответствии с общей солидарной западной позицией — позицией Запада и его клиентов, то есть других стран, которые поддерживают, как правило, мнение золотого миллиарда, — заявил Затулин. — И эта позиция связана не с достоинствами и недостатками России, Литвы или Польши, а исключительно с фактом раскола и противостояния. В любых других случаях, когда речь зайдёт о других вещах, может быть, совершенно неважных с точки зрения конкретной политики, будут предприниматься попытки, чтобы демонстративно отказать России».

Парламентарий подчеркнул, что Литва, Польша и Украина не являются заменой России, когда дело касается химической безопасности или химического оружия.

«Они такими никогда не были и не смогут быть. Это просто демонстративный жест», — уверен Затулин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время 28-й Конференции государств — участников ОЗХО в Гааге прошло голосование, по результатам которого Россия набрала 65 голосов из необходимого минимума в 66.

До этого начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, из-за чего погибли не менее 15 человек. Кроме того, есть риск, что Киев может применить биологическое оружие.

По словам главы российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кирилла Лысогорского, украинские спецслужбы использовали токсичные химикаты против представителей руководства новых российских регионов.