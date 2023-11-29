Москва, 29 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Военное крыло палестинской организации ХАМАС Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в ответ на просьбу российского руководства, сообщила 29 ноября Al Jazeera в своём Telegram-канале.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

«Освободили двух задержанных россиян в ответ на просьбу российского руководства», — говорится в сообщении.

Ранее израильские СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС освободит 29 ноября двоих израильтянок с российским гражданством.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября в российском МИД заявили, что палестинское движение ХАМАС включило в список для обмена на 29 ноября 13-летнюю дочь гражданина России. В ведомстве отметили, что освобождения девочки добивались российские дипломаты, контактировавшие с ХАМАС.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 27 ноября сообщил, что в плену у ХАМАС находятся ещё несколько россиян.