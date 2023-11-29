Москва, 29 ноября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год.

Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Согласно результатам голосования на 28-й Конференции государств — участников организации в Гааге, Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. Всего в исполнительный совет на 2024 год вышло 21 государство. При этом от Восточноевропейской группы места в совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина. Западную Европу представят Бельгия, Испания, Греция, Дания и Новая Зеландия.

Замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский, выступая на конференции, заявил, что США стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава исполнительного совета. По его словам, по указанию Вашингтона и Брюсселя создали антироссийское лобби из 18 стран.

При этом российская сторона отметила, что членство Литвы в совете ОЗХО не привнесёт никакой добавленной стоимости в решение задач организации.

На конференции Лысогорский также заявлял, что у России есть доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов, которые агенты украинских спецслужб применяли против руководства новых субъектов России.

Конференция государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства, которые избираются сроком на два года. От исполнительного совета требуется осуществлять полномочия и функции, порученные ему в соответствии с конвенцией организации. На совет, в частности, возлагается особая роль в отношении просьб о помощи и защите от применения или угрозы применения химоружия.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что за время проведения спецоперации зафиксировали 17 случаев применения украинской армией компонентов химоружия для отравления продуктов питания. В результате этого погибли по меньшей мере 15 человек.

Лысогорский на сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге 27 ноября заявил, что США передают химикаты ВСУ и воюющим на стороне Украины иностранным наёмникам.

Советник главы ДНР Ян Гагин 30 сентября заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. По его данным, химоружие украинская армия ранее применяла также в боях за Волноваху, Мариуполь, Угледар и Артёмовск.