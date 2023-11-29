Москва, 29 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В конце ноября на Земле может произойти магнитная буря. Её могут спровоцировать две сильные вспышки на Солнце высокого класса, которые зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ). Об этом сообщили в гелиогеофизической службе ИПГ.

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«В рентгеновском диапазоне было зарегистрировано две вспышки класса М: одна продолжительностью 28 минут, вторая ― 34 минуты», ― указано в обзоре космической погоды за 28 ноября.

Учёные отметили, что обе вспышки сопровождались всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, содержащими геоэффективную компоненту.

«Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября ― 1 декабря», ― сообщили в ИРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября на Земле произошла сильная магнитная буря. Степень возмущённости магнитного поля планеты за эти сутки достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН заявили, что учёные могли просчитаться в оценках этой магнитной бури. По словам специалистов, скорость и мощность солнечного выброса оценили абсолютно неверно.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович сообщил в беседе с ИА Регнум, что ноябрь может стать в этом году месяцем частых магнитных бурь, что связано с повышенной активностью Солнца вплоть до 2025 года.

Ранее учёные предупредили о новой магнитной буре, которая началась вечером 11 ноября и продолжится в первой половине дня 12 ноября. При этом специалисты отнесли эту магнитную бурю к классу G1 — менее опасному и слабому.