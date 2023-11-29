Москва, 29 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Бойцы Южной группировки российских войск заняли Артёмовское в Донецкой Народной Республике, выбив оттуда остатки сил украинской армии. Как заявили в Министерстве обороны России, этого удалось достичь благодаря слаженным действиям пехоты, авиации и артиллерии.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении за сутки отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Артёмовское и Клещеевка. Противник потерял до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей», — привёл данные официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате боестолкновений российские военные уничтожили украинские артиллерийские системы Paladin и М777, гаубицы, боевую машину ракетной системы «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Также ВСУ лишились склада боеприпасов.

По всем направлениям

В ходе боевых действий на южнодонецком направлении российские подразделения не допустили развития атак ВСУ в районе Новомихайловки и уничтожили украинских бойцов в районах Угледара, Антоновки и Никольского.

«Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и боевая машина РСЗО «Град», — сообщили в Минобороны.

На запорожском направлении ВСУ потеряли в районах Каменского и Работино до 55 человек убитыми и ранеными. Из техники украинские войска лишились трёх бронемашин, семи автомобилей и американской артиллерийской системы М777.

На херсонском направлении российские бойцы при содействии артиллерии и авиации ликвидировали до 55 военных ВСУ, автомобили и гаубицы.

Помимо прочего, в течение суток российские подразделения сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 ВСУ в небе над ДНР, перехватили ракету HARM, ликвидировали 38 украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны перехватили 11 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган».

«С начала проведения СВО уничтожено 544 самолёта, 255 вертолётов, 9301 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и бронемашин, 7205 орудий артиллерии и миномётов», — резюмировали в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артёмовска, отразив при этом за сутки три попытки атак ВСУ и ударив по живой силе и технике у Часового Яра, Клещеевки и Георгиевки. В боях ВСУ потеряли до 135 человек и три пикапа. Ранее в этот же день он рассказал, что общие потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 385 военных.