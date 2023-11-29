Санкт-Петербург, 29 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Аннабель Морозова и Игорь Еременко захотели сменить спортивное гражданство и выступать за Францию. Об этом ТАСС 29 ноября рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Александр Вильф/РИА Новости Аннабель Морозова и Игорь Еременко

«Они собираются во Францию, Аннабель — гражданка этой страны», — сказала она.

Тарасова также заявила, что пара фигуристов могла бы претендовать на место на пьедестале на чемпионате России.

Сами фигуристы информацию о смене гражданства не комментировали.

Морозов и Еременко стали выступать в паре в феврале 2023 года после того, как распался дует фигуристки с Девидом Нарижным. Еременко до 2022 года катался с Софьей Шевченко. Фигуристы также, вероятно, сменят тренерский штаб. Сообщалось, что они ушли от Анжелики Крыловой и будут заниматься под руководством тренера и хореографа Николая Морозова.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы 2020 года в одиночном фигурном катании, заявила, что у неё много вариантов смены спортивного гражданства. Однако она сказала журналистам, что пока об этом говорить не стоит.

В сентябре замминистра спорта Алексей Морозов заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство. При этом он отметил, что вместе с неолимпийскими насчитывается более ста спортсменов.

В августе стало известно, что победитель командного чемпионата мира по шахматам россиянин Никита Витюгов сменил спортивное гражданство на английское. Витюгов занимает 25-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.