Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. КПРФ смогла добиться демонтажа установленного в Ростове-на-Дону памятника военачальнику Белой армии, барону Петру Врангелю. Об этом 29 ноября рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Официальный сайт Московской городской организации КПРФ Бюст Петра Врангеля в Ростове-на-Дону

«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Депутат уточнил, что власти Ростовской области приняли такое решение после многочисленных протестов активистов партии и обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова к правительству и законодательному собранию региона.

Ранее фракция КПРФ в Ростовской области обратилась к властям облцентра и региона с предложением убрать бюст Врангелю, который установили на территории кадетского корпуса 7 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, на кладбище во Владимире в октябре демонтировали памятный знак, посвященный архиепископу Мечисловасу Рейнису. Власти Литвы в связи с этим выразили протест России. Временного поверенного в делах России в республике Александра Ёлкина вызвали в литовский МИД и вручили ему ноту протеста.