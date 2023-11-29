В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю после критики КПРФ
Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. КПРФ смогла добиться демонтажа установленного в Ростове-на-Дону памятника военачальнику Белой армии, барону Петру Врангелю. Об этом 29 ноября рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«В Ростове-на-Дону демонтировали бюст Врангелю», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Депутат уточнил, что власти Ростовской области приняли такое решение после многочисленных протестов активистов партии и обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова к правительству и законодательному собранию региона.
Ранее фракция КПРФ в Ростовской области обратилась к властям облцентра и региона с предложением убрать бюст Врангелю, который установили на территории кадетского корпуса 7 ноября.
Как сообщало ИА Регнум, на кладбище во Владимире в октябре демонтировали памятный знак, посвященный архиепископу Мечисловасу Рейнису. Власти Литвы в связи с этим выразили протест России. Временного поверенного в делах России в республике Александра Ёлкина вызвали в литовский МИД и вручили ему ноту протеста.