Вена, 29 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила 29 ноября на 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, что права России и Белоруссии в организации нужно ограничить.

IMAGO/Dirk Sattler/Global Look Press

«Интерпол должен сделать всё возможное, чтобы такие недемократические государства, как Россия или Белоруссия, не пользовались членством в организации в своих политических целях», — сказала Билотайте.

Она заявила, что Россия и Белоруссия якобы используют Интерпол для преследования по политическим мотивам как своих, так и иностранцев, и добавила, что мириться с такими злоупотреблениями нельзя.

Открытие 91-й Генеральной Ассамблеи Интерпола состоялось в Вене накануне, 28 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, издание EUobserver 21 октября опубликовало документ, согласно которому власти Литвы предложили ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей в рамках очередного пакета санкций.

Комментируя этот антироссийский выпад Литвы, официальный представитель МИД Мария Захарова спросила, куда республика намерена поставлять свои гвозди, иглы и кнопки.

Российский футболист Андрей Панюков 23 октября рассказал о русофобии, с которой ему пришлось столкнуться в Литве. Так, однажды его одёрнули за то, что он говорил по-русски, и предложили ехать в Россию.

На заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сегодня строят свою идеологию на русофобии и других формах расизма. Ненависть к России объясняется тем, что Западу не нужно такое многонациональное государство.