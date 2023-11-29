Москва, 29 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 29 ноября приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за преступления против воинской службы для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, наравне с остальными военнослужащими российской армии. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Речь идёт о дезертирстве и добровольной сдаче в плен, сопротивлении начальнику, в том числе с применением насилия, уничтожении, повреждении или утрате военного имущества, симуляции и самовольном оставлении места службы», — говорится в сообщении.

В Госдуме указали на то, что пока законом не предусмотрена ответственность за военные преступления для добровольцев. В пояснительной записке к проекту утверждается, что документ предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Также проект определяет подсудность уголовных дел по воинским преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о введении уголовной ответственности для добровольцев за воинские преступления внесли в Госдуму на рассмотрение 10 ноября. Авторами проекта являются бывший заместитель главы Минобороны Андрей Картаполов («Единая Россия») и ряд других депутатов.

Президент Владимир Путин 25 августа подписал указ о приведении к присяге воинов-добровольцев, участников территориальной обороны ряда других лиц, которые помогают Вооружённым силам России и участвуют в выполнении задач СВО. Тем, кто уже принимал присягу в российской или советской армии, второй раз её принимать не требуется.