Москва, 29 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Финские пограничники могут не пропустить россиян на территорию Финляндии, даже если те попытаются попасть туда через третьи страны, используя обходные пути. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил эксперт по вопросам туризма, гендиректор туристического агентства Николай Мельник.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что Финляндия закроет границу с Россией до 13 декабря, пропускать через КПП будут только грузовой транспорт.

«Теперь остаётся искать только обходные пути. Однако хочу сразу предостеречь — здесь вопрос не только визового характера, но и этнического подхода. Финны в принципе русских не любят — в прямом смысле слова. Поэтому не факт, что в Финляндию удастся попасть даже обходными путями. В скором времени для россиян прикроется вся Скандинавия», — подчеркнул Мельник.

Он напомнил, что раньше можно было доехать до Норвегии и уже оттуда попасть на территорию Финляндии. Ещё один вариант — перелёт до Стамбула, а оттуда до любой европейской страны.

«Но даже если мы берём самый дорогой вариант Москва — Стамбул — Хельсинки, то он вовсе не гарантирует того, что в Хельсинки российского гражданина пропустят. Просто по причине того, что у него российский загранпаспорт, — сказал Мельник. — Ещё один из таких обходных путей — мы летим через третью страну в Стокгольм и уже оттуда пересекаем границу Финляндии. Если человек садится на поезд и добирается до Финляндии, то у него, как правило, никаких документов не проверяют, потому что печать о въезде у него уже стоит — и первая страна въезда у него значится как Швеция. Но если при въезде в Финляндию у него попросят документы, то, увидев российский паспорт, вполне могут выдворить с территории Финляндии. Повторюсь, эта страна совершенно не лояльна Российской Федерации. Так было ещё до коронавируса. А теперь перешло в открытую форму».

Однако проблемами с европейскими государствами дело не ограничивается. Как пояснил Мельник, очень многие россияне планировали отметить новогодние праздники в Китае на острове Хайнань. Но сейчас там всё ещё действуют ковид-ограничения и Росавиация не разрешает возить в Китай группы туристов.

«Сейчас открыт только Пекин. А для Пекина нужна виза», — констатировал Мельник.

Он подчеркнул, что фактически для россиян закрыты те направления, которые требуют наличия визы. Это шенгенские направления.

«В Европу без визы не попасть, а визовые центры очень неохотно идут на выдачу виз россиянам. С США тоже достаточно тяжело. Людям приходится лететь, например, в Бишкек, где сейчас открыто американское консульство», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что официально стран, которые не готовы ни при каких условиях пускать россиян, нет. Однако есть проблемы даже с поездками в лояльную России Северную Корею.

«Сформировать туда индивидуальный тур не получится никак. Туда возят только туристские группы и только с разрешения министерства туризма КНДР», — констатировал Мельник.

Он обратил внимание, что раньше, к примеру, греческую визу можно было получить за три рабочих дня, причём греки были настолько лояльны, что были готовы дать мультивизу на два года. Сейчас срок оформления визы занимает очень много времени — примерно полтора месяца.

«Если кто-то планирует встретить Новый год в Европе, придётся его расстроить — он не получит визу ни от одного государства. Сказки в пабликах на тему «гарантированно оформим визу за две недели» — это полная ерунда», — подытожил Мельник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, обосновывая необходимость закрытия границы с Россией, официальный Хельсинки ссылался на слишком большой поток беженцев из стран Ближнего Востока.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что его страна может закрыть всю границу с Россией и что в правительственную программу включён законопроект о пограничных процедурах. По его словам, если всю границу закроют, то можно будет подать заявление об убежище в аэропорту или портах Хельсинки.

Между тем в Литве пока заявляют, что не будут вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. При этом литовский МИД заверил, что Вильнюс поддерживает Финляндию в решении закрыть КПП на границе с Россией.

В середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Однако есть ещё один пункт в Терехово. Президент Латвии предупредил, что готов полностью закрыть границу с Белоруссией и Россией в случае массового притока нелегальных мигрантов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна может закрыть единственный КПП на границе с Россией, «если будет надо».