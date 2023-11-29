Сеул, 29 ноября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Четверо оставшихся участников k-pop группы BTS уйдут служить в армию до конца 2023 года. Об этом 29 ноября сообщило агентство Yonhap.

В частности, следующими, кто сменит концертные костюмы на военную форму, станут Чимин (Пак Чимин), Чонгук (Чон Чонгук), RM (Ким Намджун) и V (Ким Тэхен). Исполнители уйдут в армию в декабре и останутся на службе до июня 2025. Двое из них поступят 11 декабря, ещё двое — на следующий день.

Остальные участники группы, Чин, Джей-Хоуп и Шуга, уже проходят службу в составе вооружённых сил Южной Кореи. До декабря 2022 года все члены коллектива пользовались положенной отсрочкой, но после этого их начали призывать в армию.

В феврале ИА Регнум сообщало о призыве Джей-Хоупа (Чона Хосока). Об этом тогда заявили в руководстве коллектива. Перед ним на службу отправился самый возрастной участник BTS Чин (Ким Сокчин).

По законам Южной Кореи служить в армии обязаны мужчины 18-28 лет. Законодательные поправки позволили участникам BTS отложить призыв до 30-летнего возраста.

BTS — первая K-pop группа, номинированная на премию «Грэмми». В ноябре 2022 года коллективу в пятый раз присудили премию American Music Awards (AMA).