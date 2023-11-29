Москва, 29 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС включило в список для обмена на 29 ноября 13-летнюю дочь гражданина России. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«В список для обмена включена 13-летняя дочь российского гражданина», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что об освобождении девочки российские дипломаты просили представителей ХАМАС. Ожидается, что договоренности будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об освобождении ХАМАС российского гражданина. Она назвала действия палестинского движения жестом доброй воли. По словам Захаровой, освобождение стало возможно благодаря активной и настойчивой работе МИД с израильскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 27 ноября заявил, что Москва продолжит усилия по освобождению россиян из плена ХАМАС. По словам дипломата, в плену находятся ещё несколько россиян. Однако посол отметил, что есть надежда, что этих людей освободят в ближайшее время.