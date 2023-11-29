Саранск, 29 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В мордовской колонии между заключёнными произошёл конфликт. Один из осуждённых ударил американца Пола Уилана, который отбывает срок за шпионаж. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ФСИН.

YURI KOCHETKO/EPA/TASS Гражданин США Пол Уилан

В ведомстве уточнили, что ссора на бытовой почве между двумя заключёнными произошла на территории производственной зоны ИК-17.

«Последний нанёс Уилану удар рукой в область левой стороны лица», ― добавили в управлении.

Конфликт быстро пресекли, пострадавшего доставили в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшер обнаружила у него ссадину под глазом. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники пенитенциарного учреждения начали проверку, по итогам которой правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, морского пехотинца Пола Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Бриттни Грайнер.

Телеканал CNN 24 октября со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента сообщил, что власти США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению Уилана. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо изменений по делу нет.