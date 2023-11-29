Вашингтон, 29 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины несут такие большие потери в зоне специальной военной операции, что это может лишить страну будущего, заявил 28 ноября на YouTube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже есть достаточно видео, доказывающих, что на фронте находятся украинские женщины, включая беременных. Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим», — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что сейчас встал вопрос о продолжении рода, так как потери ВСУ только растут. При этом он не исключил, что на Украине скоро увеличат призывной возраст от 17 до 70 лет.

Экс-агент ЦРУ также назвал сумасшествием то, что киевский режим потребовал отозвать отчёт о потерях, когда украинский телеканал опубликовал данные о том, сколько военных погибли и пропали без вести.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября телеканал «1+1» во время эфира сообщил, что с начала СВО на Украине погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Вскоре телеканал убрал эту информацию заявив, об «опечатке», но не назвав другие данные о потерях.

Советник главы офиса лидера киевского режима Сергей Лещенко 28 ноября заявил о дефиците военнослужащих в ВСУ. Он сообщил, что средний возраст бойцов в бригадах достигает 54 лет. Политик также рассказал о больших потерях в армии, отметив, что в некоторых подразделениях из 110 военнослужащих, которые были на начало СВО в строю, остались трое.