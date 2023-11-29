Брюссель, 29 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что армия страны де-факто превратилась в натовскую. Он заявил об этом 29 ноября на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО», — сказал Кулеба.

По его мнению, это происходит в сфере технических возможностей, а также подходов и принципов управления войсками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября Кулеба назвал украинскую армию «сильнейшей в Европе», невзирая на провал широко анонсированного летнего контрнаступления. Он также назвал «бесполезными усилиями» попытки защитить Европу без Киева.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 28 ноября заявил, что на встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе признали провал контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что такого мнения придерживаются почти все участники встречи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 ноября заявил, что не может предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, однако оно невозможно во время военного конфликта. Он также 28 ноября призвал альянс быть готовым к усилению военных действий на Украине.