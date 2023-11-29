Херсон, 29 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Четверо офицеров полиции, среди которых начальник тыла ОМВД России и заместитель начальника отдела — начальник отделения участковых, погибли в результате удара ВСУ из РЗСО HIMARS по селу Юбилейное Херсонской области.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как сообщил источник ИА Регнум, среди погибших числятся два майора полиции — начальник отдела тыла МВД и заместитель главы отдела, а также старший лейтенант — оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков и капитан полиции — старший инспектор по делам несовершеннолетних.

Ещё 17 сотрудников получили ранения. Среди них ещё три заместителя начальника отдела, старший лейтенант и прапорщик. 12 пострадавшим госпитализация не потребовалась, их ранения оценивают как не опасные для жизни, все отправлены на амбулаторное лечение.

ВСУ нанесли удар из РЗСО по Херсонской области 28 ноября. Пострадало здание отделения МВД России в Алёшкинском районе. Двухэтажное здание, в котором базировался ОМВД «Новокаховский», в результате удара оказалось полностью разрушено, также повреждения получили шесть автомобилей на парковке.