Гаага, Нидерланды, 29 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Россия не смогла сохранить место в Исполнительном совете ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) на 2024 год. Об этом свидетельствуют данные прошедшего голосования.

ТАСС/EPA/BART MAAT

Во время 28-й Конференции государств — участников организации в Гааге состоялось голосование, по результатам которого Россия набрала 65 голосов из необходимого минимума в 66.

В руководящий орган ОЗХО от Восточноевропейской группы вошли Литва, Польша и Украина. Вместе с тем при голосовании 21 государство — член ОЗХО избрали для вступления в исполнительный совет в 2024 году.

Главной задачей ОЗХО является реализация положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о нераспространении и предотвращении угрозы применения этого типа оружия.

Как сообщало 8 июля ИА Регнум, ОЗХО выступила с заявлением о том, что в мире уничтожили все заявленные запасы химического оружия. Генеральный директор организации Фернандо Ариас поздравил всех участников и США в частности с этим достижением.

В тот день Ариас подтвердил, что последний запас химоружия, находившийся у США, уничтожили 7 июля 2023 года в соответствии с конвенцией на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.