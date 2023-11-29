Киев поставили перед страшным фактом после саммита НАТО
FAZ: Украину поставили перед страшным фактом после саммита НАТО
Берлин, 29 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. На встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе изменился тон обсуждения украинского конфликта. Об этом 29 ноября написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», — говорится в материале.
По словам авторов публикации, тупик в зоне боевых действий может затянуться на продолжительный период, при этом крайним сроком называется июль 2024 года, когда НАТО будет отмечать 75-летие с момента создания.
Ситуация, при которой США не будут делать никаких шагов по расширению НАТО накануне выборов американского президента и решать проблему требований Киева на уровне одних слов, представляется самой реалистичной, отметила FAZ.
По этой причине реальных перспектив вхождения Украины в НАТО нет как минимум до президентских выборов в США, заключили авторы.
Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 сентября заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, однако оно невозможно во время военного конфликта. Он также признал, что ВСУ даже с помощью всех стран НАТО не смогли прорвать линии обороны российских военных.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 ноября заявила, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО в любом виде, потому что оно представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Дипломат напомнила, что Москва разъясняет свою позицию по этому вопросу с 2008 года.