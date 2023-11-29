Берлин, 29 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. На встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе изменился тон обсуждения украинского конфликта. Об этом 29 ноября написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Известия/Тарас Петренко

«Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, тупик в зоне боевых действий может затянуться на продолжительный период, при этом крайним сроком называется июль 2024 года, когда НАТО будет отмечать 75-летие с момента создания.

Ситуация, при которой США не будут делать никаких шагов по расширению НАТО накануне выборов американского президента и решать проблему требований Киева на уровне одних слов, представляется самой реалистичной, отметила FAZ.

По этой причине реальных перспектив вхождения Украины в НАТО нет как минимум до президентских выборов в США, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 сентября заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, однако оно невозможно во время военного конфликта. Он также признал, что ВСУ даже с помощью всех стран НАТО не смогли прорвать линии обороны российских военных.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 ноября заявила, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО в любом виде, потому что оно представляет серьёзную угрозу для безопасности страны. Дипломат напомнила, что Москва разъясняет свою позицию по этому вопросу с 2008 года.