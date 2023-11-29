Москва, 29 ноября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Сексуальная жизнь важна для 77% жителей России в возрасте от 18 до 45 лет. Это показало исследование ВЦИОМ, результаты которого 29 ноября опубликовали на сайте центра.

Александр Вильф / РИА Новости

«В той или иной степени важной сексуальную жизнь признают 77% опрошенных в возрасте 18-45 лет. Заявили об обратном («скорее и совсем неважно») 18%, среди женщин — каждая пятая (21%), среди мужчин — каждый седьмой (14%)», — говорится в публикации.

Среди опрошенных значительно чаще говорили о важности секса мужчины (81%), чем женщины (72%). 42% респондентов заявили, что относятся к сексу как к возможности продолжения рода, а 66% назвали его источником удовольствия. 61% респондентов также назвали секс способом показать любовь близкому человеку, 48% относятся к интимной близости как к физиологической потребности, а 9% — как к супружескому долгу.

О желании чаще заниматься сексом сказали 51% участников исследования, 30% сказали, что их всё устраивает в этом плане, а 3% заявили, что хотели бы отказаться от сексуальных отношений.

Более половины опрошенных (54%) заявили, что обсуждают интимные отношения с партнёром, 24% признались, что делятся подробностями с друзьями или подругами. 32% респондентов заявили, что ни с кем не обсуждают сексуальную жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, исследование, опубликованное ВЦИОМ 23 ноября, показало, что 70% жителей России считают главой ценностью крепкую семью. При этом о важности «ячейки общества» говорили как мужчины, так и женщины. Особенно часто о семье говорили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. По мнению специалистов, это связано с тем, что в таком возрасте люди чаще всего создали семьи и обзавелись детьми.