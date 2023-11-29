Москва, 29 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы вынес 29 ноября решение о заочном аресте украинской певицы Джамалы (Сусаны Джамаладиновой) по делу о фейках о российской армии, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Соцсети Певица Джамала

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что Джамаладинова 4 апреля прошлого года опубликовала на открытой странице в соцсети фейковую запись о российских вооружённых силах. Эта публикация содержала заведомо ложную информацию о действиях российских военных в зоне СВО.

Как отметило надзорное ведомство, Джамаладинова сделала это, находясь за пределами России. При этом она руководствовалась мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении российских военных.

Джамаладинову обвинили по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября МВД объявило певицу Джамалу в розыск. По какой статье, ведомство не уточнило.

Джамала получила известность после победы на «Евровидении — 2016», где она исполнила песню «1944». Певица не раз высказывала антироссийскую позицию, осуждала воссоединение Крыма с Россией.