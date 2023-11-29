Москва, 29 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» из-за негативной реакции зрителей в соцсетях. Об этом 29 ноября сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Кадр из к/ф «Айта», 2022

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию <…> Коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат. Мы отозвали прокатное удостоверение», — сказала Любимова во время правительственного часа в Госдуме.

Министр отметила, что в обществе болезненно относятся к любому упоминанию межнациональной розни, настолько это спорная тема. Как рассказала Любимова, когда фильм появился на онлайн-платформе, кинолента вызвала резко негативную реакцию зрителей в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева в конце сентября. Удостоверение отозвали в соответствии с приказом от 25 сентября.

Премьера фильма состоялась ещё в декабре 2022 года. Кинолента вошла в конкурсную программу фестиваля «Зимний». Картина получила сразу две награды — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Фильм собрал в прокате более 25 млн рублей.

В сентябре в Роскомнадзоре заявили, что в фильме присутствует деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России. Фильм убрали с российских видеосервисов.

«Айта» стал 13-м фильмом Бурнашева и первым в жанре детектива. По сюжету жители якутского села подозревают русского сотрудника полиции в растлении и доведении до самоубийства девочки Айты. После её смерти вооруженная толпа требует расправы.