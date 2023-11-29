Луганск, 29 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вручили госнаграды и президентские благодарности отличившимся жителям республики.

Официальный Телеграм-канал Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника

Наград удостоились восемь человек. Троим из них Кириенко вручил медали орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За храбрость» II степени, оставшимся — благодарности президента. Среди награждённых оказались педагоги, общественники и главы предприятий.

«Со всеми награждёнными знаком лично, знаю, с какой самоотдачей люди работают, не сомневаюсь, что высокие награды они действительно заслужили. Это настоящие патриоты не только ЛНР, но и всей России, всего Русского мира», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум 3 сентября, Кириенко и Пасечник вручили 20 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам, принимавшим участие в военных действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года. Вручение прошло в филиале фонда «Защитники Отечества» в ЛНР. Как отметил Кириенко, если бы не их мужество, не произошло бы воссоединения Донбасса с Россией.