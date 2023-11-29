Финляндия, 29 ноября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Третий блок финской АЭС «Олкилуото» 29 ноября остановил работу по причине технического сбоя, сообщили в пресс-службе оператора атомной станции Teollisuuden Voima.

EPA/ТАСС

«Производство электроэнергии в «Олкилуото-3» было прервано сегодня, в среду, 29 ноября 2023 года, в 13:35 [14:35 мск] после испытаний в турбинной установке», — сообщили в компании.

Специалисты выясняют причину неисправности.

Аналогичный сбой на «Олкилуото» произошёл 19 ноября. Ошибка на турбинной установке автоматически остановила производство электричества. Позже выяснилось, что сбой произошёл из-за неверного измерения температуры в системе охлаждения генератора.

Производство электроэнергии АЭС должна была возобновить 21 ноября. В течение 20 ноября на объекте проходили проверки и тестирование.

АЭС «Олкилуото» производит порядка 30% всей электроэнергии, потребляемой в Финляндии.